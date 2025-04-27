Оригинальное поздравление с Днем флага Молдовы  производителей фруктов

Ассоциация производителей и экспортеров фруктов Moldova Fruct оригинально поздравила жителей страны с Днем флага Республики Молдова, представив его цвета в виде самых популярных фруктов: сливы, абрикоса и красного яблока.
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