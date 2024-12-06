Верховная рада сообщила о проблемах защиты украинской энергетики

В Верховной Раде заявили о недостаточной защите украинских объектов энергетики от ракет ВС России. Виктория Гриб просит у Запада зенитные комплексы, отмечая проблемы с третьим уровнем защиты, необходимым для обороны электростанций.
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