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Верховная рада сообщила о проблемах защиты украинской энергетики

Верховная рада сообщила о проблемах защиты украинской энергетики

В Верховной Раде заявили о недостаточной защите украинских объектов энергетики от ракет ВС России. Виктория Гриб просит у Запада зенитные комплексы, отмечая проблемы с третьим уровнем защиты, необходимым для обороны электростанций.

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