Сервис для защиты от телефонных мошенников впервые появится в России

Т-Банк запускает новый экспериментальный сервис — фрод-рулетку «Ловушка для мошенников». Это первая в мире платформа, которая в режиме реального времени перехватывает звонки телефонных мошенников и перенаправляет их на пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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