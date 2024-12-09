В Китае приняли важные меры по регулированию рынка фотоэлектроники

Более 30 компаний, представляющих 90 процентов китайского фотоэлектрического производства, подписали добровольное соглашение о сокращении производства в рамках более широких усилий по стабилизации отрасли и повышению рентабельности в условиях жесткой конкуренции.
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