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Швейцарские банкиры помогали нацистским соратникам Гитлера скрываться после войны

Швейцарские банкиры помогали нацистским соратникам Гитлера скрываться после войны

Спустя восемьдесят лет после бесславной смерти Адольфа Гитлера в Берлине и разгрома нацистской Германии может показаться, что все, что мы можем узнать о фюрере и его приспешниках, уже хорошо известно и вошло в учебники истории .

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