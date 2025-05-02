Швейцарские банкиры помогали нацистским соратникам Гитлера скрываться после войны

Спустя восемьдесят лет после бесславной смерти Адольфа Гитлера в Берлине и разгрома нацистской Германии может показаться, что все, что мы можем узнать о фюрере и его приспешниках, уже хорошо известно и вошло в учебники истории .
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