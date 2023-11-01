Елена Дружинина: «Кадры высшей квалификации представляют для Корпорации особую ценность»

Управляющий директор по кооперации науки и бизнеса Госкорпорации Ростех Елена Дружинина в рамках конгресса «Русский инженер» подняла актуальную тему повышения качества российского инженерного образования и рассказала о принципах достижения технологического суверенитета страны.
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