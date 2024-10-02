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Канцелярия Макрона: Франция приняла участие в отражении ракетной атаки на Израиль

Канцелярия Макрона: Франция приняла участие в отражении ракетной атаки на Израиль

Французские военные участвовали в отражении атаки на Израиль.Военные Франции, согласно сообщению канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона, участвовали в отражении ракетной атаки на Израиль, которую предпринял Иран.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
И в чем конкретно участвовали Французские ВС на ближнем Востоке? наверно сидели в подвалах и считали прилеты....
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14 час.

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