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Петербургский дневник

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Историк У Эньюань: люди должны помнить уроки Второй мировой войны

Историк У Эньюань: люди должны помнить уроки Второй мировой войны

Новый миропорядок предусматривает взаимное уважение между странами Люди всего мира на фоне разгула гегемонизма несут ответственность за учет уроков Второй мировой войны и недопущение повторения подобной трагедии.

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