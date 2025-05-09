Историк У Эньюань: люди должны помнить уроки Второй мировой войны

Новый миропорядок предусматривает взаимное уважение между странами Люди всего мира на фоне разгула гегемонизма несут ответственность за учет уроков Второй мировой войны и недопущение повторения подобной трагедии.
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