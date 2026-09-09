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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Родина» арендовала экс-защитника ЦСКА Бекао у «Фенербахче»

« Родина » объявила о подписании Родриго Бекао . Бывший защитник ЦСКА арендован у « Фенербахче », за который выступает с июля 2023 года.

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