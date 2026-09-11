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Калужские новости

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Завтра похолодание до +8 градусов

Завтра похолодание до +8 градусов

Завтра утром станет прохладнее, всего +8 градусов. Но днём снова потеплеет до +18. Будет ли вечер тёплым или похолодает ещё сильнее?Сегодня 11 сентября температура воздуха составляет +18 градусов.

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