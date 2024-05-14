Петр Рыков отправится на поиски преступников, а Дмитрий Исаев продолжит исследовать «Слепой метод»

В мае ТВЦ покажет продолжения сразу двух популярных детективов: третий сезон сериала «Слепой метод» с Дмитрием Исаевым и Евгенией Вайс, а также новые эпизоды «Я иду тебя искать» с Софьей Хильковой и Петром Рыковым в главных ролях.
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