Петр Рыков отправится на поиски преступников, а Дмитрий Исаев продолжит исследовать «Слепой метод»

В мае ТВЦ покажет продолжения сразу двух популярных детективов: третий сезон сериала «Слепой метод» с Дмитрием Исаевым и Евгенией Вайс, а также новые эпизоды «Я иду тебя искать» с Софьей Хильковой и Петром Рыковым в главных ролях.