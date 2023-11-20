А Москва отмалчивается. Наверное огромные деньги в этой мафии крутятся. А вот регионы бунтуют против мигрантского беспредела.
Регионы бунтуют и освобождаются от мигрантов. А Москва отмалчивается..
Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
А многие вопросы загибаются "под грузом риторичности"! Например, что было важнее - отечественный авиа- и автопром или личный интерес? Или, что важнее - дешевые энергоносители и, соответственно, развитие промышленности или личный интерес?
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9 час.
АА
Алекс Архипов
В Москве у них логово.
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8 час.
IP
Irina Pchibyla
Мигранты - это Проблема и ,причём, очень серьёзная ! Мигранты это обнищание россиян ! Это не качественные продукты питания , которые они изготавливают в сараях на коленке ! Это опасная и всегда нервная поездка в такси, которыми они заполонили наши города ! Это врачи и мед персонал не нужный в наших поликлиниках и все технические работники и не дающий русским работать в СВОИХ ГОРОДАХ ! Это любая сфера жизни в НАШИХ ГОРОДАХ ! В деревни эти молограммотные , а зачастую и совсем безграммотные , не едут ! Гнать , Гнать, Гнать, Гнать, поганое метлой из РФ ! НАДОЕЛИ !!!!!
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6 час.
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