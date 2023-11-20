Регионы бунтуют и освобождаются от мигрантов. А Москва отмалчивается..

IP

Irina Pchibyla

Мигранты - это Проблема и ,причём, очень серьёзная ! Мигранты это обнищание россиян ! Это не качественные продукты питания , которые они изготавливают в сараях на коленке ! Это опасная и всегда нервная поездка в такси, которыми они заполонили наши города ! Это врачи и мед персонал не нужный в наших поликлиниках и все технические работники и не дающий русским работать в СВОИХ ГОРОДАХ ! Это любая сфера жизни в НАШИХ ГОРОДАХ ! В деревни эти молограммотные , а зачастую и совсем безграммотные , не едут ! Гнать , Гнать, Гнать, Гнать, поганое метлой из РФ ! НАДОЕЛИ !!!!!