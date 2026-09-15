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Движение судов по Панамскому каналу ограничено из-за сильной засухи

Движение судов по Панамскому каналу ограничено из-за сильной засухи

Из-за снижения уровня воды в Панамском канале, в октябре 2026 года число проходящих по каналу судов будет 18% меньше, чем в августе – 29,5 против 36, предупредила администрация судоходной артерии.

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