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Татар-информ

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«Ак Барс» отыгрался с 0:3 и выиграл первое «зеленое дерби» с «Салаватом Юлаевым»

«Ак Барс» отыгрался с 0:3 и выиграл первое «зеленое дерби» с «Салаватом Юлаевым»

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ» «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» (4:3 ОТ) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ, отыгравшись со счёта 0:3.

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