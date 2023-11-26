В Израиле заявили, что одной из освобожденных заложниц предстоит ряд операций

REUTERS/Amir Cohen Состояние одной из израильских заложниц, которую освободили в рамках соглашения боевики палестинского движения ХАМАС, оценивается как средней степени тяжести, сообщили в издании The Times of Israel.
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