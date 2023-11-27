Белорусский инвестиционный форум: положительные тенденции и нерешённые вопросы

23 ноября в Москве состоялся Белорусский инвестиционный форум. Это ежегодное мероприятие, которое Белоруссия проводит в разных финансово-экономических центрах мира для привлечения инвестиций в экономику республики.
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