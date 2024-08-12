⚡️⚡️Уничтоженная российским барражирующим БПЛА Ланцет словацкая САУ "Zuzana 2", переданная боевикам ВСУ🔥 🫡🇷🇺Демилитаризация в деле🔥 #ВСУ #САУ #Zuzana2 #СВО #Ланцет.
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⚡️⚡️Уничтоженная российским барражирующим БПЛА Ланцет словацкая САУ "Zuzana 2", переданная боевикам ВСУ🔥 🫡🇷🇺Демилитаризация в деле🔥 #ВСУ #САУ #Zuzana2 #СВО #Ланцет.
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