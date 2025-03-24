Убивают и уродуют: "спортики" превратились в жестоких преступников

www.globallookpress.com/Frank May/picture alliance Некоторое время назад в России появились так называемые "спортики" – команды молодых людей, которые взяли на себя карательную функцию и якобы боролись с распространителями наркотиков.
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