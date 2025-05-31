Россия вместе с Китаем отстаивают целостность системы мироустроительства

Систему мироустройства поддерживают и сохраняют Россия и Китай заявил российский послов в КНД Игорь Моргулов 30 мая на открытии десятой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».
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