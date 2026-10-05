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Politico: партия ЕНП отказалась зарезервировать €15 млрд для сектора Газа

Politico: партия ЕНП отказалась зарезервировать €15 млрд для сектора Газа

Европейская народная партия (ЕНП), имеющая крупнейшую фракцию в Европейском парламенте (ЕП), выступила против предложения зарезервировать €15 млрд в следующем семилетнем бюджете Европейского союза (ЕС) для восстановления сектора Газа.

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