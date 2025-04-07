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Царьград

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Непогода остановила канатки и трассы на Эльбрусе: объявлено штормовое предупреждение

Непогода остановила канатки и трассы на Эльбрусе: объявлено штормовое предупреждение

На Эльбрусе временно закрыты канатные дороги и лыжные трассы из-за сильного ветра и снегопадов. МЧС Северного Кавказа предупредило о возможности схода лавин на высоте более 2000 метров.

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