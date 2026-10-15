Певец Андрей Губин рассказал, как попытался воспользоваться необычным творческим методом Аллы Пугачевой, но быстро пожалел об этом эксперименте.
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