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Ефимов: более чем на 75% готовы школы, строящиеся в двух районах ВАО

Ефимов: более чем на 75% готовы школы, строящиеся в двух районах ВАО

В ВАО ведется строительство двух образовательных заведений, которые смогут посещать 1150 учеников и 225 дошкольников, сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

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