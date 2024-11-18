Ефимов: более чем на 75% готовы школы, строящиеся в двух районах ВАО

В ВАО ведется строительство двух образовательных заведений, которые смогут посещать 1150 учеников и 225 дошкольников, сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
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