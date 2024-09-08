Сегодня День памяти жертв блокады Ленинграда. На 70 площадках (включая Александринский театр) в течение всего дня вспоминают погибших, зачитывая их имена.
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Сегодня День памяти жертв блокады Ленинграда. На 70 площадках (включая Александринский театр) в течение всего дня вспоминают погибших, зачитывая их имена.