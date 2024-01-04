Член Европарламента от Ирландии: Все выиграют, если натовская военная машина перестанет существовать

Представитель Ирландии в Европарламенте Мик Уоллес сделал заявление о перспективах НАТО. По его словам, эта военная организация приносит дестабилизацию Европейскому союзу, создаёт множество военных рисков, что мешает нормальному развитию европейского сообщества.
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