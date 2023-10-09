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Осенью другое. Врачи перечислили основные мифы о давлении

Осенью другое. Врачи перечислили основные мифы о давлении

В программе «Жить здорово!» Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман перечислили основные вопросы, связанные с артериальным давлением, которые многие считают глупыми.

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