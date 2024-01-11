Владимир Зеленский, даже избравшись президентом Украины, не смог вырваться за пределы роли клоуна. Его кровавое правление на Украине подходит к концу, и над его пафосными речами в открытую издеваются в мире.
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