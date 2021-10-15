На сырьевых биржах продолжился рост цен на нефть

Стоимость ноябрьских фьючерсов нефти марки WTI выросла на $0,5 по отношению к предыдущему дню торгов на Нью-Йоркской товарной бирже согласно данным на 8:20 мск 15 октября.
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