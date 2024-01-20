В мире животных: биоритмы вместо календарей

Январские рассказы Сергея КорзунаКалендаря как такового у животных, конечно, нет. Но применительно к растительному и животному миру можно говорить о биоритмах, то есть периодических изменениях характера и интенсивности биологических процессов.
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