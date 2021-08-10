Лукашенко заявил о скором уходе с поста президента Белоруссии.

Новости России и мираПолитикаЛукашенко заявил о скором уходе с поста президента Белоруссии. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своем скором уходе с поста главы государства.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНННадежда НикитинаМне его прямая линия с журналистами в течение 7! часов понравилась. Особенно по сравнению с нашим.ЕБЕлена БресловаА как он хорошо говорил в ООН, хотя дифирамбы пели Путину, его речь была гораздо слабееЕБЕлена БресловаОн - умница и белорусы будут 1000 раз правы, если не отпустят егоНННадежда НикитинаПросто он настоящий, хотя и хитрован. Ну, а как иначе.Комментировать
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