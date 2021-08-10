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Лукашенко заявил о скором уходе с поста президента Белоруссии.

Лукашенко заявил о скором уходе с поста президента Белоруссии.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своем скором уходе с поста главы государства.

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Надежда Никитина
Мне его прямая линия с журналистами в течение 7! часов понравилась. Особенно по сравнению с нашим.
Елена Бреслова
А как он хорошо говорил в ООН, хотя дифирамбы пели Путину, его речь была гораздо слабее
Елена Бреслова
Он - умница и белорусы будут 1000 раз правы, если не отпустят его
Надежда Никитина
Просто он настоящий, хотя и хитрован. Ну, а как иначе.

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