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Царьград

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В Петербурге уроженец Дагестана выследил и убил бизнесвумен. За пять лет до этого он опубликовал пророческое сообщение: "Не жить вам, отвечаю"

В Петербурге уроженец Дагестана выследил и убил бизнесвумен. За пять лет до этого он опубликовал пророческое сообщение: "Не жить вам, отвечаю"

Уроженец Дагестана с радикальными взглядами выследил и убил бизнесвумен в Петербурге. Примечательно, что за пять лет до этого он опубликовал в соцсети сообщение, которое оказалось пророческим: "Я могу вытерпеть в свой адрес любые оскорбления, но когда оскорбляют мою маму, не жить вам, отвечаю".

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