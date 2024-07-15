В Петербурге уроженец Дагестана выследил и убил бизнесвумен. За пять лет до этого он опубликовал пророческое сообщение: "Не жить вам, отвечаю"

Уроженец Дагестана с радикальными взглядами выследил и убил бизнесвумен в Петербурге. Примечательно, что за пять лет до этого он опубликовал в соцсети сообщение, которое оказалось пророческим: "Я могу вытерпеть в свой адрес любые оскорбления, но когда оскорбляют мою маму, не жить вам, отвечаю".