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Царьград

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Сколько времени нужно скорбеть по усопшему: ответ священника

Сколько времени нужно скорбеть по усопшему: ответ священника

Православным христианам напомнили основные сроки и смысл траура по умершим близким.Потеря близкого человека всегда сопровождается глубокой скорбью, но как правильно переживать эту утрату с точки зрения Православия и сколько времени должен длиться траур? Клирик Роман Снегирев прояснил эти важные вопросы для верующих.

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