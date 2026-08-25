Сколько времени нужно скорбеть по усопшему: ответ священника

Православным христианам напомнили основные сроки и смысл траура по умершим близким.Потеря близкого человека всегда сопровождается глубокой скорбью, но как правильно переживать эту утрату с точки зрения Православия и сколько времени должен длиться траур? Клирик Роман Снегирев прояснил эти важные вопросы для верующих.