Их дела резко пойдут вверх: какие четыре знака зодиака до конца зимы почувствуют подъем во всех сферах Алёна ЮрьеваДо конца зимы Вселенная приготовила особый заряд энергии для четырех знаков зодиака, которые почувствуют стремительный подъём в делах и личных проектах.