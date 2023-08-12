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Роман Ротенберг поздравил физкультурников с праздником: «Мы работаем ради побед и результатов, а их труд – это здоровье целой страны!»

«Сегодня в России отмечают День физкультурника. Когда занимаешься спортом профессионально, еще больше уважаешь людей, которые развивают физическую культуру и массовый спорт.

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