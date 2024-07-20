Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал всю возможную оппозицию в стране. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.
Соскин: Зеленский уничтожил всю оппозицию на Украине
Комментарии
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VG
Vasily Golov
У Польши оппозиция была в Англии.Трудно создать оппозиционный фронт из украинцев в России?Нет желания.
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11 час.
AP
Andrej Popp
Надо будет, создадут. Пока видать особой необходимости нет. Ведь тут прячется тонкий нюанс. Создание украинской оппозиции на территории России и её признание, как легитимного органа представляющего интересы украинского народа, означает признание Украины, как государства. России это надо ? Россия хочет закрыть этот вопрос отозвав своё признание Украины государством. Так что ............
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9 час.
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