Соскин: Зеленский уничтожил всю оппозицию на Украине

У Польши оппозиция была в Англии.Трудно создать оппозиционный фронт из украинцев в России?Нет желания.

AP

Andrej Popp

Надо будет, создадут. Пока видать особой необходимости нет. Ведь тут прячется тонкий нюанс. Создание украинской оппозиции на территории России и её признание, как легитимного органа представляющего интересы украинского народа, означает признание Украины, как государства. России это надо ? Россия хочет закрыть этот вопрос отозвав своё признание Украины государством. Так что ............