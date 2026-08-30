Verivox: Германия заняла первое место по ценам на электроэнергию

Германия заняла первое место по ценам на электроэнергию среди стран G20 во втором квартале 2026 года, отмечает Verivox.
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