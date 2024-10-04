В ГУП «ТЭК» Мойке78 объяснили причину парения на перекрестке Репищевой улицы и Парашютной рядом с Коломяжской мечетью.
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В ГУП «ТЭК» Мойке78 объяснили причину парения на перекрестке Репищевой улицы и Парашютной рядом с Коломяжской мечетью.