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Регионы России

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Министр спорта Калининградской области прокомментировала дисквалификацию тренера «Балтики»

Министр спорта Калининградской области прокомментировала дисквалификацию тренера «Балтики»

Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко прокомментировала дисквалификацию главного тренера футбольного клуба «Балтика» Андрея Талалаева на четыре матча за повторное и систематическое оскорбительное поведение в отношении соперников и других лиц во время встречи 5-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:1).

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