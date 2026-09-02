Министр спорта Калининградской области прокомментировала дисквалификацию тренера «Балтики»

Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко прокомментировала дисквалификацию главного тренера футбольного клуба «Балтика» Андрея Талалаева на четыре матча за повторное и систематическое оскорбительное поведение в отношении соперников и других лиц во время встречи 5-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:1).
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