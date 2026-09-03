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Звезда "Ранеток" Анна Руднева стала мамой в третий раз

Звезда "Ранеток" Анна Руднева стала мамой в третий раз

Instagram*/rudneva_a Бывшая участница группы "Ранетки" Анна Руднева стала мамой в третий раз. Певица родила сына, о чем сообщила в Instagram*, опубликовав кадры с новорожденным.

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