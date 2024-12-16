🚨 В Симферополе два «китайца» столкнулись на перекрестке Авария произошла на перекрестке улиц Козлова и Краснознамённая.
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🚨 В Симферополе два «китайца» столкнулись на перекрестке Авария произошла на перекрестке улиц Козлова и Краснознамённая.