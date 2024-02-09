Путин: США и ЕС виновны в перевороте на Украине в 2014 году

Global Look Press/Luca Piergiovanni/ZUMAPRESS.com Спецслужбы США и поддерживающие оппозицию страны Европы ответственны за госпереворот на Украине, который произошел в 2014 году, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.