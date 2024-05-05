Норвегия построит два самых крупных в мире водородных судна

«Паромы спроектированы для обеспечения 100% нулевого выброса и оснащены многофункциональной гибридной силовой установкой с водородно-электрическим двигателем в качестве основного и дизель-электрическим в качестве вспомогательного», — добавила компания Norwegian Ship Design.
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