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Быстрых результатов в сфере сотрудничества РФ и США не ожидается, заявили в Кремле

Быстрых результатов в сфере сотрудничества РФ и США не ожидается, заявили в Кремле

Однако уже сегодня нужно "очерчивать круг возможных тем для сотрудничества", отметил Песков Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что необходимо уже сейчас определять круг возможных направлений для экономического взаимодействия между Россией и США, однако рассчитывать на быстрые результаты не стоит.

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