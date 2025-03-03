Быстрых результатов в сфере сотрудничества РФ и США не ожидается, заявили в Кремле

Однако уже сегодня нужно "очерчивать круг возможных тем для сотрудничества", отметил Песков Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что необходимо уже сейчас определять круг возможных направлений для экономического взаимодействия между Россией и США, однако рассчитывать на быстрые результаты не стоит.