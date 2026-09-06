Главная битва осени: почему Доброполье стало эпицентром фронта

Что в настоящий момент творится на Добропольском направлении, почему здесь наблюдается больше всего атак, какими видятся последствия потери Доброполья и как неприятельская логистика адаптируется к условиям в осенне-зимний период, рассказывается в предлагаемом материале.
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