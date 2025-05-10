Партнерское соглашение NAVEE и Dott для внедрения скутеров V1 Pro нового поколения, коренным образом меняющих городскую мобильность 

Компания NAVEE, мировой лидер инноваций в области микромобильности, с гордостью объявила о трансформирующем партнерстве с компанией Tier-Dott (ныне Dott), крупнейшим европейским оператором средств мобильности общего пользования.
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