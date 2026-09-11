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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Tallinn Open. Михаил Селевко, Леванди, Марсак выступят с короткими программами у мужчин, Петрыкина, Йоос – у женщин

11 сентября фигуристы представят короткие программы на турнире Tallinn Open.  Tallinn Open Таллин, Эстония Мужчины, короткая программа Начало – 19:15 по московскому времени.

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