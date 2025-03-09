Вырубка деревьев в столице. Эксперты задаются вопросом о легальности этих действий

Илья Тромбицкий, депутат первого парламента Республики Молдова, в настоящее время известный эколог, исполнительный директор Международной ассоциации защитников реки Днестр Eco-TIRAS, доктор биологических наук, опубликовал пост в социальных сетях, в котором обращает внимание на вырубку деревьев в столице, сообщает Noi.