Вырубка деревьев в столице. Эксперты задаются вопросом о легальности этих действий

Илья Тромбицкий, депутат первого парламента Республики Молдова, в настоящее время известный эколог, исполнительный директор Международной ассоциации защитников реки Днестр Eco-TIRAS, доктор биологических наук, опубликовал пост в социальных сетях, в котором обращает внимание на вырубку деревьев в столице, сообщает Noi.
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