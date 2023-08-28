Закон и Порядок

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Внесён законопроект о лишении уклонистов приобретённого гражданства. Клишас и Калашников — против

Внесён законопроект о лишении уклонистов приобретённого гражданства. Клишас и Калашников — против

Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению, профессор кафедры российской истории Самарского национального исследовательского университета им.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Все эти &quot;вышли&quot; на пятое место в мире по показателям, обогнав Германию, это о чём? Я понимаю, если бы у меня моя пенсия увеличивалась бы систематически, то вопросов нет и не будет, потому, как будет ясно, что страна идёт в нужном направлении и проявляет заботу о своих гражданах, зарабатывает трудом и успехами в экономике а, если Голикова при этом стала летать на своём самолёте в Испанию на тусовки чаще, а Дмитрий Медведев на своей яхте паркуется в порту Стамбула, то эти слова &quot;вышли на пятое место, обогнав Германию&quot; они про себя говорят. Абрамович, который ни одного гвоздя не забил раскатывается на яхте по морям и океанам, сидит на футбольных аренах там, где можно и смотрит футбол, да и остальная около властная рать это сплошной моральный позор России и опустошение природных ресурсов страны.
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людмила михайлик
Гнать всех против проекта о мигрантах, хуцнулин развел  обманутых дольщиков в Москве, а его назначили на высокую должность, выводы сделаны, гнать его вместе с мигрантами из России
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