Внесён законопроект о лишении уклонистов приобретённого гражданства. Клишас и Калашников — против

Игорь Максаков

Все эти "вышли" на пятое место в мире по показателям, обогнав Германию, это о чём? Я понимаю, если бы у меня моя пенсия увеличивалась бы систематически, то вопросов нет и не будет, потому, как будет ясно, что страна идёт в нужном направлении и проявляет заботу о своих гражданах, зарабатывает трудом и успехами в экономике а, если Голикова при этом стала летать на своём самолёте в Испанию на тусовки чаще, а Дмитрий Медведев на своей яхте паркуется в порту Стамбула, то эти слова "вышли на пятое место, обогнав Германию" они про себя говорят. Абрамович, который ни одного гвоздя не забил раскатывается на яхте по морям и океанам, сидит на футбольных аренах там, где можно и смотрит футбол, да и остальная около властная рать это сплошной моральный позор России и опустошение природных ресурсов страны.