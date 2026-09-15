СК завел дело о теракте после ракетной атаки ВСУ на Таганрог

СК РФ завел уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) после ракетной атаки ВСУ на гражданские объекты в Таганроге.
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