Любовь и адреналин: подборка остросюжетных любовных романов от Spletnik и "Литнет"

Страсть иногда толкает людей на риски и интриги. Spletnik и сервис "Литнет" в рамках совместного конкурса подготовили подборку книг об опасной, безумной и всепоглощающей любви — встречаем весну во всеоружии!"Жаркие ночи Рима", Дмитрий Силлов, Любовь ОболенскаяАртур не готов смириться с разрывом с Настей.