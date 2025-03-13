Любовь и адреналин: подборка остросюжетных любовных романов от Spletnik и "Литнет"

Страсть иногда толкает людей на риски и интриги. Spletnik и сервис "Литнет" в рамках совместного конкурса подготовили подборку книг об опасной, безумной и всепоглощающей любви — встречаем весну во всеоружии!"Жаркие ночи Рима", Дмитрий Силлов, Любовь ОболенскаяАртур не готов смириться с разрывом с Настей.
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